Nederland met opgewekt lied naar Songfestival

Ⓒ Rinse Fokkema/AvroTros

AMSTERDAM - Nederland stuurt een lied naar het Eurovisie Songfestival dat een stuk opgewekter is dan de bijdrage van vorig jaar. Jeangu Macrooy, die het voor een tweede keer mag proberen, heeft een positief en enthousiast nummer geschreven met de inspirerende titel Birth Of A New Age.