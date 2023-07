Peter Gillis komt in november met eigen kookboek

Gillis deelde woensdag de cover van Hatseflats! op Instagram. Daarop is te zien dat hij een eitje bakt op de motorkap van zijn Rolls Royce. „Wie had dit ooit van tevoren bedacht? Mijn eigen kookboek. Ikzelf in ieder geval ook niet... ”, schrijft Gillis erbij. Het Massa is Kassa-gezicht stelt dat iedereen met zijn boek kan koken.

Uitgeverij Vesper stelt dat Gillis „een ware Bourgondiër” is „die je altijd wakker mag maken voor een lekkere hamburger, erwtensoep of nasi.” De uitgever bracht eerder al een biografie over de vakantieparkondernemer uit.

Gillis kwam de laatste maanden vooral negatief in het nieuws. Begin deze maand werd bekend dat hij wordt verdacht van belastingfraude. Ook is hij nog verwikkeld in een rechtszaak over de vermeende mishandeling van ex-partner Nicol Kremers.