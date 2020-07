Politie vraagt fans Naya Rivera niet te komen zoeken

„Het is benauwend heet, het is ruw terrein en erg steil”, aldus Buschow over het gebied zo’n 80 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, waar het zondag 38 graden was. Hij snapt dat bekenden en fans goede bedoelingen hebben, maar vreest dat zij uiteindelijk zelf moeten worden behandeld voor uitdroging en zonnesteken. „En dat leidt af van de zoektocht naar Naya Rivera.”

Veel fans en ook Glee-collega’s Heather Morris boden de afgelopen dagen op sociale media aan te helpen met de zoektocht naar Naya, die naar verwachting is verdronken in Lake Piru tijdens een bootmiddagje met haar zoontje, Josey. Het vierjarige jongetje werd slapend in de boot gevonden. Hij heeft de politie verteld dat zijn moeder is gaan zwemmen maar niet meer terug is gekomen.

Tegenover E! stelt Buschow zondag dat alles wijst op een tragisch ongeluk. „We zijn er gezien de omstandigheden van overtuigd dat ze niet het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat het om een ontvoering of moord gaat, en ook niet dat het een zelfmoord betreft.”