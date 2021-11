Henry Winkler veilt leren jasje van The Fonz uit Happy Days

In een interview met The Hollywood Reporter vertelt de 76-jarige dat hij tijdens zijn grote schoonmaak, die hem naar eigen zeggen anderhalf jaar bezig hield, 26 dozen heeft doorgespit waarin hij rekwisieten had bewaard van zijn film- en televisieprojecten. Een aantal items daarvan is onderdeel van de veiling. Een deel van de opbrengst schenkt Winkler aan This Is About Humanity, een stichting die zijn dochter Zoe heeft opgericht om immigrantengezinnen die uit elkaar zijn gehaald bij de Amerikaans-Mexicaanse grens te helpen.

Het Fonzie-jasje is onderdeel van een hele outfit die verder bestaat uit een spijkerbroek, T-shirt en laarzen die de acteur heeft gedragen op de set van de hitserie. Het ensemble moet tussen de 50.000 en 70.000 dollar (43.000 - 60.000 euro) opleveren.

Helemaal afscheid nemen van de iconische looks van The Fonz doet Winkler niet: hij bekent dat hij nóg een leren jack van zijn alter ego heeft liggen, dat hij zal bewaren. Volgens de acteur zijn er destijds zes exemplaren van het jasje gemaakt. Zelf nam hij er dus twee mee van de set, en seriebedenker Garry Marshall zou hetzelfde hebben gedaan. Een vijfde jasje zou gestolen zijn tijdens de opnames, en het laatste exemplaar hangt sinds 1980 in het Smithsonian Museum in Washington D.C.