Paris Hilton overweldigd door support bij protest tegen ’misbruik-kostschool’

De 39-jarige realityster leidde het stille protest op vrijdag nadat ze in haar documentaire This is Paris personeel van de Provo Canyon School uit haar tijd beschuldigde van fysieke en verbale mishandeling. De Provo Canyon School is een kostschool speciaal voor jongeren die moeite hebben in hun eigen thuis- of schoolomgeving te functioneren, waarvan sommigen bovendien worstelen met drugsverslaving of gedragsproblemen.

Er waren volgens de Britse krant een paar honderd mensen aanwezig bij het protest, die zelf ook hun verhalen deelden over de mishandeling die ze volgens hen op deze school of vergelijkbare scholen hebben meegemaakt. „Jullie zijn zulke ongelooflijke mensen”, roemt Paris haar supporters, die ze eveneens ’overlevers’ noemt. „Ik bewonder jullie kracht, dapperheid, veerkracht en passie. En ik hou van jullie en sta jullie allemaal bij.”

’Code van het stilzwijgen doorbreken’

Voor Paris was het protest ’een van de meest krachtige momenten in mijn leven’. „Teruggaan naar de plaats die me achtervolgt in mijn nachtmerries vanaf dat ik een tiener was. Om hier te zijn, omringd door honderden overlevenden die allemaal dezelfde pijn en mishandeling doorstaan hebben als ik.”

Volgens haar is dit dan ook nog maar een begin en zullen steeds meer oud-studenten ’de code van het stilzwijgen’ doorbreken. „We zullen de misbruikers laten zien dat we niet langer zwijgen en hun verschrikkelijke daden aan de buitenwereld laten zien. We pakken onze kracht terug en maken het luid en duidelijk helder dat dit kindermisbruik moet stoppen!” Ze roept dan ook op tot het sluiten van de school.

De kostschool bestaat nog steeds, maar is van eigenaar veranderd en werkt met een nieuw managementteam. Daarom wil de school niet reageren op de kritiek die onder het ’oude beleid’ plaatsvond. Volgens een verklaring op de website van de school is het personeel ’toegewijd om een hoge kwaliteit van zorg te leveren aan jeugd met speciale en vaak complexe emotionele, psychiatrische en gedragsbehoeften’.