BN’ers verzetten zich tegen coronaregels

Onder vermelding van de hashtag #Ikdoenietmeermee eisen de actievoerders duidelijkheid. „Wij zijn niet gek”, staat er op sociale media te lezen. „Wij hebben het afgelopen half jaar moeten toekijken hoe we steeds verder achteruit gaan. Daarom eisen wij eerlijkheid en transparantie. (...) Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd? Angst is de grootste onderdrukker van het immuunsysteem. Hoe kun je dan rechtvaardigen dat je mensen massaal bang maakt? Waar is de griep gebleven? Hoe dodelijk is dit virus?”

Famke Louise, die voor zover bekend geen medische opleiding heeft genoten, zegt in een Instagram-video: „Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee.” In steenkolen Engels voegt ze eraan toe: „Free the people.” Die laatste zin zorgt veel hilariteit op Twitter, met als gevolg dat de hashtag #friedepiepel binnen no time trending werd. In kapitalen laat de zangeres en YouTube-ster verder weten „Nee, ik houd mijn bek niet.”

Een aantal andere BN’ers als Tim Douwsma, Thomas Berge, Bizzey en Je Broer – bekend van het hardcorenummer Kind van de duivel – delen dezelfde boodschap. „Dit kan niet langer zo. Wij staan voor een goede volksgezondheid, maar de maatregelen rammelen aan alle kanten. Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van mijn en onze kinderen?”

Er zijn ook sterren die zich tegen het protest hebben gekeerd. Zo schrijft Claudia de Breij op Twitter: „Mogen de artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeermee? (...) Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben dol op bijvoorbeeld Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui.”

Tim Hofman noemt het actiecomité, in eigen woorden, hypocriet: „We horen je ondanks je grote platform nooit over maatschappelijke kronkels, onrecht en kapotte systemen, maar nu je schnabbels in het geding komen ben je er opeens.”

Cabaretier Dolf Jansen laat weten: „In mijn Oudejaarsconference pleit ik voor saamhorigheid, empathie en betrokkenheid, dus ja, ik sta recht tegenover elke artiest en ’artiest’ die #ikdoenietmeermee propageert.”

Ook radio-dj Michiel Veenstra laat zijn licht over de kwestie schijnen: „Dat was toch altijd als het jankerdje in het groepje z’n zin niet kreeg bij spelen, als ie bijvoorbeeld niet Mr T. mocht zijn bij A-teampje spelen? Boos weglopen en #ikdoenietmeermee roepen.”

Ook bij zorgpersoneel, dat op sociale media hard uithaalt naar de zangers en vloggers, valt het protest niet in goede aarde. „Mensen die meedoen aan #ikdoenietmeermee nodig ik graag uit om een kijkje te nemen op de IC”, verzucht recoveryverpleegkundige Don Roelofsen uit Den Bosch. „Daar wordt namelijk met man en macht gewerkt voor patiënten die nog wél graag mee willen doen.” Zijn irritatie krijgt veel bijval.