Journalist die nieuw album Adele niet heeft beluisterd zegt sorry: ’Verschrikkelijke fout’

Doran vloog voor het interview met de Britse zangeres naar Londen, maar miste naar eigen zeggen een dag na aankomst ’de belangrijkste mail uit zijn leven’ met daarin de link naar een vooraf te beluisteren versie van het album. Hij noemde het een ’verschrikkelijke fout’.

Gezegd werd dat Adele uit het interview zou zijn weggelopen nadat ze erachter kwam dat Doran haar nieuwe plaat helemaal niet beluisterd had, maar dat weerspreekt de Australiër. Er kwam echter online flink wat kritiek op zijn fout, wat hij in de uitzending zaterdag ook ter harte nam. „Het grootste gedeelte van alle kritiek verdien ik en is volledig terecht.”

Uitzendverbod

Volgens Doran is Adele juist ’diepzinnig en grappig’, maar heeft hij haar wel beledigd door de link naar het album te missen. Hij zou echter niet ’willens en wetens respectloos’ tegenover de zangeres zijn.

Omdat Doran zich niet goed had voorbereid en de plaat niet had gehoord, wil platenmaatschappij Sony het materiaal van het interview echter niet vrijgeven. Dat rekent Doran zichzelf aan. „Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de Australische fans van Adele en aan onze kijkers, die dankzij mijn fout dit interview en een inkijkje in haar karakter zijn ontnomen.”