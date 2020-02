Yolanthe zet advocaat op ‘miljardair’

Story schrijft vandaag in een rectificatie, die op de cover wordt aangekondigd, dat ‘Yolanthe geen relatie heeft, niet verliefd is op deze man, niet met hem op vakantie is geweest en niet gezorgd heeft voor een stiefvader voor haar zoontje.’

Van het verhaal blijft zo niets over.

De status van het huwelijk van de Sneijders is een jaar nadat zijzelf hun breuk bekend leken te maken nog steeds ongewis. Vorig jaar leek het er even op dat de twee weer tot elkaar zouden komen, maar van een verzoening is geen sprake.

In dezelfde editie suggereert het blad nu weer dat dj DON DIABLO de nieuwe liefde van Yolanthe zou zijn.