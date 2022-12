Moeder (96) van Cher was ziek: ’Ze had zo veel pijn’

„De waarheid... Ze was ziek, werd beter en toen werd het weer heel slecht. Ze had zo veel pijn”, schrijft de zangeres. „Ze kreeg een hartstilstand onderweg naar het ziekenhuis. Toen we daar kwamen.... De vrouw die mijn geweldige moeder altijd is geweest, was er niet meer.”

Cher meldde afgelopen september op Twitter al dat haar moeder in het ziekenhuis was opgenomen met een longontsteking. Ze zou al langere tijd met gezondheidsproblemen kampen. Cher laat op sociale media weten dankbaar te zijn voor alle steun die ze krijgt.