’Kan ongemakkelijk zijn, maar ook bevrijdend’ Prinses Delphine deelt pijnlijke details over haar vader Albert en koninklijk paleis

Door Wim Dehandschutter Kopieer naar clipboard

Delphine, haar moeder Sybille en vader Albert tijdens een van hun vele vakanties samen. In de zomer trokken ze eropuit met zijn jacht, in de winter gingen ze samen skiën. Ⓒ VRT/BLG

„Mijn moeder dacht dat ze geen kinderen kon krijgen, na negen miskramen met Jacques Boël. En dat is waarom ik hier zit: toen ze Albert regelmatig zag, was ze in verwachting van mij.” Prinses Delphine (53) vertelt in een driedelige documentaire –vanaf woensdag te zien op de Belgische zender Eén – bijzonder openhartig haar levensverhaal. Alhoewel ze na een jarenlange strijd eindelijk erkend is, brengt ze pijnlijke details naar buiten over de harde houding van haar vader en het koninklijk paleis.