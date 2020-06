Rámon Verkoeijen: ’Rustig weer richting 3FM-studio’

„Na een tijd van iedere dag moe opstaan, donkere dagen, geen fut om iets te doen, heb ik steeds meer energie om mijn dagen mee te vullen!”, schrijft Rámon. „Het gaat de goede kant op en dat vind ik fijn te kunnen zeggen.”

De dj, die al sinds eind vorig jaar niet meer aan het werk is, heeft de afgelopen maanden veel lieve berichten gekregen. „Wat blijft dat toch bijzonder, zoveel steun, zoveel mooie warme woorden. Ze doen me steeds weer goed! Ik hoor soms mensen roepen, de wereld is gek, hard en gemeen aan het worden... Wat bof ik dat ik dan net de mensen om me heen heb die juist lief en aardig zijn voor elkaar! Onwijs bedankt.”

Rámon is van plan zich rustig aan weer bij zijn collega Mark van der Molen te voegen. „Langzaamaan ga ik weer eens richting de radio studio van 3FM, dit zal allemaal rustig aan zijn hoor.”