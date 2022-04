Renée Zellweger wil dolgraag weer Bridget Jones spelen

„Ik hoop echt dat er weer een nieuw deel komt. Het is zo leuk, zíj is zo leuk”, vertelt Zellweger enthousiast in de The Jess Cagle Show. „Ik vind het heerlijk om in haar schoenen te staan. Het maakt me aan het lachen. Iedere dag op de set proberen we het Bridget zo ongemakkelijk mogelijk te maken, dat is zó leuk!”

Volgens Renée is Bridget Jones niet alleen heel grappig, maar ook aantrekkelijk. „Ik vind haar zo vertederend... Haar zelfspot en vastberadenheid maken dat ik van haar houd. Ik denk ook dat het heel bijzonder is om een personage in de verschillende fasen van haar leven te volgen. En ook nog eens op manier die heel herkenbaar is, omdat het parallel loopt met onze eigen ervaringen. Ja, ik hoop echt dat er een vierde film komt.”