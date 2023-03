Ernstig zieke Daniëlle van ’t Schip: ’Ik heb nog zo veel verhalen te vertellen’

Daniëlle is intussen bestraald en ze heeft meerdere chemo’s gehad. „Natuurlijk hoopte ik dat het de twee tumoren zou wegtoveren”, vertelt ze. „Dat is niet gebeurd, wel werden ze kleiner. Of dat een teleurstelling is? Nou ja, ik moet ook realistisch zijn. De diagnose uitgezaaide darmkanker is heftig.”

„Aan de andere kant bestaan wonderen, dus wie weet ook voor mij”, gaat ze verder. „Daar wil ik in blijven geloven, dat is de manier om dit vol te houden.”

Hoewel Daniëlle niet bang is voor de dood, vindt ze het „een heel slecht plan” dat ze misschien binnenkort afscheid moet nemen van het leven. „Daar wil ik niet te veel bij stilstaan, dus focus ik me op leven met liefde. De liefde van mij voor het leven en andersom. De troost en zachte kracht die dat geeft, helpt ontzettend.”