Zeventigers met schijt aan alles

Michel van Dijk (l.) en Ferdinand Bakker van LONE Project. Ⓒ Foto Diederick Ingel

Hij wilde eigenlijk niet meer, vertelt Michel van Dijk, maar Ferdinand Bakker wist hem toch weer te verleiden nieuwe muziek te gaan maken. Beiden zijn 70, ex-Alquin, ofwel progressieve Nederlandse seventies-glorie. Onlangs brachten ze Let it rain on me uit, het vierde album onder de noemer LONE Project.