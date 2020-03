Speelfilm ’Goud’: de keerzijde van de medaille

Vader Ward (Marcel Hensema) is in ’Goud’ ambitieuzer dan zijn zoon Timo (David Wristers). Ⓒ Foto Pief Weyman

De weg naar Olympische prestaties is niet alleen geplaveid met heroïsche voornemens, maar ook met gebroken dromen en gefnuikte ambities. Daarop richt regisseur Rogier Hesp de schijnwerper in zijn speelfilmdebuut Goud. „In de meeste films over sport draait het om de uiteindelijke triomf. Ik wilde iets anders.”