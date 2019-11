Na het succes volgde de shock

Lachend geeft Gray direct toe dat het een ’verschuifbaar feest’ betreft. „Het zal volgend jaar twintig jaar geleden zijn dat de wereld White ladder ontdekte. In Ierland echter was dat twee jaar daarvoor al gebeurd. Heel langzaam verspreidde het album zich vanuit daar over het Verenigd Koninkrijk, daarna Europa tot in de zomer van 2000 iedereen ’m gehoord leek te hebben. Van vijfduizend stuks verkocht, in eigen beheer, op mijn eigen label uitgebracht naar goud en meermaals platina: ongelooflijk…”

Hij vertelt verder: „Ik had voor White ladder al drie albums uitgebracht, maar bleef daarmee ver buiten de aandacht van het grote publiek. Toen we eraan begonnen voelde het als een laatste kans, want ik moest uiteindelijk ook gewoon in mijn brood voorzien. Achteraf denk ik dat die noodzaak gezorgd heeft voor het nieuwe, licht elektronische geluid van de plaat. Iets dat tot dat moment niet geassocieerd werd met singer-songwriters, maar in mijn ogen zorgde dit voor hart en ziel van White ladder. Die sound maakt het een geheel.”

Pantser

Voor hem zelf had het omarmen van White ladder aangrijpende gevolgen. In eerste instantie positieve. „Als beginnend, spartelend muzikant creëer je een pantser tegen ironie, cynisme, tegen de wreedheden van de industrie waarin je je begeeft. Allemaal logisch zolang niet lukt, zolang het tegen zit en je niet verder komt. Toen ik dankzij White ladder ineens wél gezien en gehoord werd heb ik als eerste dat harnas uitgedaan. Vervolgens ben ik lachend de wereld over gegaan. Meerdere keren zelfs, uiteindelijk ben ik drie jaar achter elkaar onderweg geweest. Maar je kunt moeilijk champagne blíjven drinken.”

Bubbel

Gray, op duidelijk andere toon: „De problemen die wereldwijde roem met zich meebrengen zie je pas als je uit die bubbel stapt. Dan moet je ineens razendsnel leren omgaan met geld, met hoe men met je omgaat, met de druk die op je uitgeoefend wordt om je succes te herhalen. Ik raakte in een soort shock. In elk geval ging dat alles nog platenlang ten koste van het plezier dat ik haal uit muziek maken. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat ik al dat gewauwel over cijfertjes van me heb kunnen afschudden.”

Achteraf heeft Gray met White ladder de weg geplaveid voor heel wat sterren die vandaag de dag de maat slaan in muziekland. „Zoals Cat Stevens en Elton John dat in de jaren 70 deden, heb ik de deur naar de mainstream opengezet voor singer-songwriters”, erkent hij. „Toch is dat niet de reden om terug te blikken op dit album met het jubileum van volgend jaar.”

In februari verschijnt eerst een geremasterde en met tal van demo’s en b-kantjes opgeleukte nieuwe versie van de plaat. Op 8 april doet hij AFAS Live aan, voor een van de slechts twaalf concerten grote tour in het teken van twintig jaar White ladder en de ware reden hiervoor, aldus de Brit, blijven de nummers zelf. „We kunnen zo lang over deze plaat praten als we willen, een voor een die zo zorgvuldig vastgelegde hihat-geluidjes, snaredrum- en gitaaraanslagen analyseren. Maar de echte kracht zit natuurlijk in die liedjes. Die hebben stuk voor stuk karakter.”

Aanpak

Dat hij tijdens zijn jubileumshows White ladder integraal gaat spelen, met de musici, de instrumenten en zelfs apparatuur van toen, is evident volgens Gray. „Van die breakbeat van Please forgive me tot het wegsterven van Say hello wave goodbye; we gaan ons best doen om het zoveel mogelijk exact te laten klinken als op de plaat. Dit is bijzonder, speciaal en verdient zo’n ambitieuze aanpak”, besluit hij.