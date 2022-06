‘Opmerkelijk dat Johnny de Mol terugkeert op tv’

Johnny de Mol keert voorlopig niet terug als presentator bij HLF8, maar is vanaf september wel te zien in het derde seizoen van Restaurant Misverstand. Volgens mediaverslaggever Kitty Herweijer is dat helemaal niet zo vreemd. In een nieuwe aflevering van de Cultuur en Mediapodcast bespreekt zij met collega Daphne van Rossum en filmjournalist Marco Weijers de schokkende conclusies van de Raad voor Cultuur over het Voice-schandaal.

Verder in de podcast: Tom Hanks is vanaf donderdag in de bioscoop te zien als de Nederlandse manager van Elvis Presley. Waarom wil de heteroseksuele acteur geen homorollen meer vertolken? Ondanks slechte kijkcijfers keert de talkshow Khalid en Sophie na de zomer gewoon terug. Wat speelt er achter de schermen? En 25 jaar geleden verscheen het eerste Harry Potter-boek. Hoe kon JK Rowling een hele generatie betoveren om daar vervolgens weer verwijderd van te raken?

De Cultuur en Mediapodcast is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

