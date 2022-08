Anita Witzier presenteert nieuw programma over de liefde

In het programma staat iedere week een andere stad of dorp centraal. Naast het voeren van gesprekken over de liefde, helpen Anita en Edson elke aflevering ook een vrijgezelle inwoner van de plaats aan een leuke date. In de eerste aflevering is het duo in Rotterdam en later reizen ze nog naar Lelystad, Voerendaal, Zwolle en Anna Paulowna.

Voor Anita is een programma over liefdesverhalen bepaald niet nieuw. Twintig jaar lang presenteerde ze Memories, een programma waarin mensen op zoek gingen naar een liefde van vroeger. In 2017 werd dat programma overgenomen door Katja Schuurman, waarna het een jaar later met het vertrek van Katja naar RTL tot een einde kwam.