Deze ex van Angelina Jolie speelt John Major in nieuw seizoen The Crown

Miller, vooral bekend van de film Trainspotting, zal de rol in ieder geval vertolken in het vijfde seizoen. Die reeks volgt de Britse koninklijke vanaf 1990, het jaar dat Major premier werd.

Er werd de afgelopen maanden al gespeculeerd over wie de rol van Major en zijn opvolger Tony Blair zou gaan spelen. Voor laatstgenoemde premier is nog geen acteur gevonden. De makers van The Crown hebben naar verluidt hun zinnen gezet op Andrew Scott, onder meer bekend van de series Sherlock en Fleabag. In eerdere seizoenen waren onder anderen premiers Winston Churchill (John Lithgow) en Margaret Thatcher (Gillian Anderson) te zien.

De belangrijkste rollen voor het vijfde en zesde seizoen werden eerder al bekendgemaakt. Zo speelt Imelda Staunton de rol van koningin Elizabeth. Jonathan Pryce vertolkt de rol van prins Philip en Dominic West kruipt in de huid van prins Charles. Prinses Diana wordt gespeeld door Elizabeth Debicki. De opnames van het seizoen moeten deze zomer van start gaan.