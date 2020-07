Oud-medewerkers Weinstein krijgen schadevergoeding

De deal is opgezet door de procureur-generaal van de staat New York als onderdeel van de rechtszaak tegen The Weinstein Company. Voormalig medewerkers die „een vijandige werksfeer, seksuele intimidatie en gender-discriminatie hebben ervaren” hebben recht op de betaling.

Daarnaast worden met de deal ook alle vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten die medewerkers voor het bedrijf moesten tekenen, ongeldig verklaard.

De overeenkomst moet nog wel goedgekeurd worden door het gerechtshof van het district dat over de zaak gaat.