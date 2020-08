Streetlab maakt comeback op tv

In Streetlab: De Liefde gaan de jongens mensen helpen die wel wat hulp in de liefde kunnen gebruiken. Zo helpen ze in de eerste aflevering de 20-jarige Thijs, die voor het eerst de datingmarkt op gaat. Ook gaan de jongens iemand helpen die zijn vriendin ten huwelijk wil vragen. Natuurlijk komen ook de welbekende experimenten weer aan bod, nu op het gebied van de liefde.

Naast de tv-serie komen de jongens ook met een nieuwe YouTube-serie, Streetlab: Camping De Liefde, waarin ze tien vrijgezelle campinggasten helpen een vakantieliefde te vinden.