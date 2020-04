Jeroen van Koningsbrugge te zien als teamcaptain in Het zijn net mensen

In het programma komen iedere week opvallende vragen over dieren voorbij en schuiven verschillende gasten aan. De teams worden onder andere getest op hun uitbeeldingsvermogen, ze moeten dierengeluiden herkennen en echte van nepdieren kunnen onderscheiden. Boswachter Arjan Postma is aanwezig voor de nodige uitleg.

Dit seizoen testen onder anderen Loretta Schrijver, Nienke Plas, Renate Verbaan, Gregory Sedoc, Fatima Moreira de Melo, Frank van der Lende en Bobbi Eden hun dierenkennis. De kennisquiz, gepresenteerd door Humberto Tan, is vanaf zondag 26 april om 21.45 uur te zien bij RTL 4.