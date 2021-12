Jury Ghislaine Maxwell komt elke dag bijeen uit vrees voor procesvertraging door corona

Buitenland

Rechtbank België blokkeert opnieuw uitlevering rapper aan Spanje

België zal de Spaanse rapper Valtònyc niet uitleveren aan zijn thuisland, zo heeft een rechter in Gent in hoger beroep bepaald. De man vluchtte in 2018 naar België, omdat hij in Spanje was veroordeeld tot 3,5 jaar cel vanwege opruiende teksten in zijn liedjes.