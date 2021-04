Isabel Allende over ouder worden, seks en feminisme

In haar nieuwste boek Wat wij willen. Mijn leven als moeder, vrouw, feminist schrijft Isabel Allende in korte hoofdstukken over ouder worden, liefde, seks, machismo, vrouwenonderdrukking en het belang van het feminisme. Het is zowel een pamflet, als een autobiografie in een notendop. Maar verwacht geen hoogdravende verhandeling. De Chileens-Amerikaanse schrijfster zegt het zelf: „Het is slechts een informeel praatje.”