Marlijn Weerdenburg wordt nieuwe ambassadeur KWF

Marlijn deed vorig jaar al mee aan de tv-show Nederland staat op tegen kanker. Dinsdag lanceert ze haar nieuwe single Moed, waarvan de opbrengst naar KWF gaat. „Ik heb van heel dichtbij meegemaakt wat kanker doet. Mijn vader is getroffen door de ziekte, maar dankzij het bevolkingsonderzoek is hij er gelukkig nog”, vertelt zij.

Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van het tijdschrift Quote en presentator van de talkshow Op1, gaat zich richten op leven met en na kanker.”’Enkele collega’s van mij hebben met kanker te maken (gehad). Hoe zij zich sterk houden en hun werk er nauwelijks onder lijdt, vind ik zeer bewonderenswaardig. Ook mijn gezin en familie hebben al flink wat voor de kiezen gekregen. Kanker is de grote killer bij jonge mensen die nog midden in het leven staan en gevoelsmatig valt er nog veel te winnen”, aldus Schimmelpenninck.

Dennis Warmerdam speelt hockey op het hoogste niveau bij Pinoke en werd in 2017 zelf getroffen door zeldzame kanker in zijn onderarm. Inmiddels gaat het weer goed met hem. „Tijdens mijn ziekte kreeg ik veel steun van mijn hockeyclub. Die saamhorigheid was heel belangrijk voor me. Ik ben heel blij dat KWF is betrokken bij een groot aantal sportieve evenementen en ik nu als Vriend van KWF mijn steentje kan bijdragen.”

Het nieuwbakken KWF-trio gaat zich onder meer bezighouden met onderzoek en preventie. Voor de stichting zijn ook onder anderen Gijs Staverman, Don Diablo, Ruud Feltkamp en Dennis Wilt ambassadeur.