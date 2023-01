Kim Kardashian grijpt naar de alcohol om te ontspannen

Tal van mensen zijn zondag begonnen aan Dry January, maar Kim Kardashian doet daar in elk geval niet aan mee. Terwijl zij enkele maanden geleden nog verklaarde ’de smaak van alcohol te haten’, blijkt ze daar tegenwoordig anders over te denken. Jarenlang moest ze niets van alcohol hebben, maar daar denkt ze nu heel anders over.

„Ik heb het gevoel dat ik wat losser moest worden”, vertelt Kim in gesprek met Gwyneth Paltrow op haar Goop-podcast over haar hervonden liefde voor alcohol. „Waarom niet? Ik denk dat ik erg veel werk en moet steeds scherp zijn. De hele dag gaat het door”, verwijst ze naar onder meer haar werkzaamheden voor haar huidverzorgingsproducten.

Om haar gedachten te verzetten en even te ontspannen grijpt ze nu dus naar de alcohol, maar wel met mate. „Het moet een shotje tequila en een shotje ananas zijn. Ik neem twee shotjes en dan is het goed.”