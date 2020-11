Glennis Grace ondergaat borstverkleining

„Ik word morgen geopereerd. Aan mijn twee vriendinnen. En ik ben ineens best wel lichtelijk in paniek, want ik ben heel erg bang voor de narcose”, aldus Glennis, die uitgebreid het traject rond haar operatie filmde inclusief dat ze naar eigen zeggen ’stoned’ van de narcose wakker werd.

Na de ingreep heeft Glennis weinig last. „Geen pijn. Ik voel me goed gelukkig. Alles ziet er ook goed uit, goed gecontroleerd. Ik ben blij. Een blij mens”, aldus de zangeres.