Deze sterren waren ook slachtoffer van uitgelekte sekstapes

Net nadat er een uitspraak was in de zaak rondom het uitgelekte plasseksfilmpje van Patricia Paay, lijkt het erop dat er nu een seksvideo van Fred van Leer is verspreid. Hoewel het bij de BN’ers niet zo vaak is voorkomt, heeft het bij de sterren aan de andere kant van de oceaan soms zelfs voordelig uitgepakt voor hun carrière.