Leven Amy Winehouse opnieuw verfilmd

Het script, geschreven door Matt Greenhalgh, is inmiddels af en men is begonnen met het casten van de acteurs. Volgens Variety geeft de regisseur de voorkeur aan een nieuwkomer voor de rol van Winehouse. De makers hebben de steun van Mitch Winehouse, de vader van de zangeres.

Hij maakte in 2020 al bekend dat er een nieuwe biopic over zijn dochter gemaakt zou worden. In gesprek met The Mirror stelde hij destijds dat de film in dezelfde stijl als Queen’s Bohemian Rhapsody en Elton John’s Rocket Man gemaakt moet worden. Omdat hij allerminst tevreden was met hoe hij geportretteerd werd in de Oscarwinnende documentaire Amy, wilde hij bij de nieuwe film meer betrokken zijn. Hoewel onduidelijk is of het over hetzelfde project gaat, heeft het daar wel alle schijn van.

Eerder verscheen ook al de BBC-documentaire Reclaiming Amy. De zangeres, bekend van nummers als Rehab en You Know I’m No Good, overleed in 2011 op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van alcoholvergiftiging.