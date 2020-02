Vlag hoeft niet uit voor verjaardag prins Andrew

Belangrijke steden als Liverpool en Manchester hadden donderdag, toen via The Sun ruchtbaarheid werd gegeven aan de oorspronkelijke vlaginstructie, al laten weten onder geen voorwaarde te zullen vlaggen. „Als je kijkt naar zijn gedrag, dan zou het voor ons hoogst ongepast zijn om stil te staan bij zijn verjaardag”, aldus burgemeester Joe Anderson van Liverpool.

Prins Andrew werd vorig jaar november gedwongen zijn koninklijke taken neer te leggen, mede naar aanleiding van een omstreden interview met de BBC over zijn contacten met de Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Epstein pleegde in de zomer van 2019 zelfmoord in zijn cel. Hij zat vast in afwachting van zijn strafzaak wegens seksueel misbruik van minderjarigen.

Het geplande verjaardagsfeest voor Andrew in Buckingham Palace en zijn promotie tot admiraal bij de Britse marine zijn ook geschrapt.