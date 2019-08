Veel innovatie op elfde editie Into The Great Wide Open

Ⓒ ANP

Vlieland kan donderdag weer rekenen op flink wat extra bezoek. Het waddeneiland is het toneel voor de elfde editie van het populaire en uitverkochte festival Into The Great Wide Open, dat tot en met zondag duurt. De zesduizend festivalgangers worden er vier dagen getrakteerd op onder meer muziek, dj’s, gesproken woord en kunst.