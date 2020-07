Alanis Morissette minstens zo veel moeder als artiest

Voor Alanis Morissette is het gezin tegenwoordig minstens zo belangrijk als haar muziek. Ⓒ Foto ANP/HH

Met het fraaie 25-jarige jubileum van Jagged little pill, een akoestische tournee waarmee ze pre-corona al Koninklijk Carré aan deed en een nieuw studioalbum, had Alanis Morissette haar programma voor 2020 wel rond. Het liep net even anders.