Rumag onder vuur na Zondag met Lubach

De afgelopen week was er veel kritiek op Rumag, dat online veel bereik heeft met grappig bedoelde teksten met puntjes tussen woorden, omdat het mondkapjes verkoopt met teksten als ’krijg de corona’, ’coronalijer’ en ’mondkappen nou’. De kritiek nam nog verder toe toen het bedrijf shirts ging verkopen voor het goede doel. Het shirt zelf werd voor 14,95 euro verkocht, met daar bovenop nog 10 euro als donatie. Het shirt kost dus 24,95 euro waar ook nog eens zeven euro verzendkosten bijkomen, terwijl slechts 10 euro naar het Rode Kruis gaat. Volgens Quote zou Rumag tussen de 35.000 en 55.000 euro hebben verdiend aan deze shirts.

In de uitzending van Zondag met Lubach uitte Arjen Lubach flinke kritiek op het bedrijf. Zo liet Lubach onder meer zien dat het bedrijf niet alleen teksten steelt, maar ook geld verdient met teksten van anderen door ze op petten, stickers en T-shirts te drukken. „Leuk dat je er juridisch mee wegkomt, maar het is nog steeds supertriest”, reageert Lubach op het verweer van Rumag dat het ’een grijs gebied’ zou zijn.

Als tegenactie heeft Lubach besloten zelf ook t-shirt te gaan verkopen. ,,Wil je toch geld geven aan het Rode Kruis en niet hoeven rondlopen met T-shirts van het triestste merk van de huidige eeuw? Dan weet ik wel iets beters”, stelde hij. Op de website lubag.nl zijn nu shirts te koop voor eveneens 24,95 euro, waarvan 15 euro per shirt naar het Rode Kruis gaat. De overige tien euro zijn nodig voor de drukkosten, btw en het shirt zelf. „Als er heel veel T-shirts worden besteld, en we daardoor nog goedkoper kunnen inkopen, gaat alles wat er daarna overblijft ook naar het Rode Kruis.”, zo staat te lezen op de site. „Zowel Arjen zelf, het programma Zondag met Lubach, de VPRO of producent Human Factor verdienen hier niks aan. Ook onze drukker Simian BV zet zich belangeloos in, zodat het maximale bedrag naar het Rode Kruis gaat.”

Rumag reageerde op Instagram door een afbeelding te plaatsen met de tekst: Zondag.Met.Rumag. Die reactie lokte wederom veel verontwaardiging uit op sociale media, want zelfs die tekst blijkt te zijn overgenomen van iemand anders: na de uitzending schreef Martijn Konings, een twitteraar met zo’n 16.000 volgers, precies die drie woorden.

Maar liefst 1,7 miljoen kijkers zaten zondag voor de televisie voor Zondag met Lubach. De satirische talkshow pakte daarmee de derde plaats in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.