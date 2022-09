Stiefvader Sarah Jessica Parker onverwacht overleden

TV

Robert ten Brink over All You Need Is Love: ’Echter dan echt’

Robert ten Brink zegt bij talkshow Jinek dat het ook voor hemzelf en andere betrokkenen een verrassing is wat er tijdens de afleveringen van All You Need Is Love gaat gebeuren en dat alles „gewoon echt” is. „Wij doen alles maar één keer en dat is het dan.”