Beste Zangers-special levert ruim 1,6 miljoen euro op

In het programma riepen presentator Jan Smit en zangers Jaap Reesema, Tabitha, Tania, Henk Poort, Maria Fiselier en Glen Faria de kijkers op om te doneren aan KiKa. Dat werd volgens de omroep massaal gedaan. Tijdens de uitzending was al in beeld te zien dat de lijnen korte tijd overbelast waren geraakt.

De opbrengst van de special gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht, dat wordt uitgebreid met twee extra verdiepingen voor onderzoek.