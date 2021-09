Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse vedette weer terug in Nederland Voice-deelneemster Donna Lynton: ’Mijn ex maakt me nog steeds gelukkig’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Donna Lynton, zeventig inmiddels, is blij dat ze weer in Nederland is. ,,Ik heb hier meer vrienden dan in Amerika.’’

Opeens was ze er weer. Acht jaar geleden pakte Donna Lynton (70) haar koffers om terug te keren naar haar geboorteland Amerika. Zo nu en dan was ze nog in Nederland om op te treden, maar de zangeres koos voor een nieuw leven, waarin niet langer haar werk op de eerste plaats stond. Enkele weken geleden schitterde ze naast zangeressen als Justine Pelmelay en Leoni Jansen in The Voice Senior. Ondanks dat avontuur is Donna niet van plan om definitief terug te keren naar Nederland...