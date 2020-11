Judd Apatow maakt pandemiekomedie voor Netflix met South Park-schrijver

De komedie gaat over een groep acteurs en actrices die samen in een ’pandemiebubbel’ zitten in een hotel en in afwachting zijn van het afronden van een film. Apatow gaat het script schrijven samen met Pam Brady, een van de schrijvers van South Park. Wanneer de film moet verschijnen, is niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de regisseur, bekend van films als The 40-Year-Old-Virgin, Knocked Up en Funny People, samenwerkt met Netflix. Eerder bedacht hij al de serie Love.