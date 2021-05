Ariana Grande vereeuwigd in Madame Tussauds Hollywood

Volgens Billboard wordt het beeld eerst nog uitgeleend aan het historische Roosevelt Hotel, even verderop op Hollywood Boulevard. Daar kunnen fans die een speciaal arrangement boeken onder het genot van de nodige champagne zo vaak als ze willen op de foto met de wassen versie van Ariana. Daarna verhuist het beeld naar het museum.

Het is niet de eerste keer dat Ariana in wassen vorm opduikt. In 2019 onthulde Madame Tussauds in Londen een beeld van de zangeres, maar dat leek niet op haar goedkeuring te kunnen rekenen. Onder een foto van de onthulling op Instagram schreef ze in de comments: „Ik wil het hier even over hebben.”