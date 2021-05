Spike van Di-Rect wordt voor het eerst vader

„Baby on board!”, schrijft hij bij een foto van hen samen.

Dit betekent ook dat Barry Hay, de vader van Bella, voor het eerst opa wordt. Aan Shownieuws laat de rocklegende van de Golden Earring weten te hopen dat de kleine hem ’Opa Hay’ zal noemen, omdat het hem een ’toffe naam’ lijkt.

Spike vroeg Bella in oktober 2019 ten huwelijk in de Grand Canyon. Het stel is al zo’n negen jaar samen.