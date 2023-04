Boos-aflevering over The Voice wint journalistieke prijs De Tegel

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Het onlineprogramma Boos heeft dit jaar De Tegel in de categorie Onderzoek gewonnen. De belangrijkste journalistieke prijs van Nederland ging naar de aflevering over de misstanden achter de schermen bij The voice of Holland.