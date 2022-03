Bruce Willis (67) stopt met acteren na afasie-diagnose

„Aan alle geweldige fans van Bruce: we willen als familie delen dat Bruce worstelt met gezondheidsproblemen en dat bij hem recentelijk afasie is geconstateerd, wat een impact heeft op zijn verstandelijke vermogens”, aldus Willis’ familie, die spreekt van een ’uitdagende tijd’.

„We zijn iedereen dankbaar voor de voortdurende liefde, medeleven en steun. We komen hier doorheen als een sterke familie en willen de fans daar graag bij betrekken omdat we weten hoeveel hij voor jullie betekent, net als jullie voor hem.” De verklaring is ondertekend door zijn vrouw Emma, zijn ex-vrouw Demi Moore en zijn vijf kinderen.

Als gevolg van de ziekte stopt Willis met zijn filmcarrière. Hij was ruim veertig jaar actief in de industrie. Een van zijn bekendste rollen is die van John McClane in de Die Hard-films.