Boris Johnson en Jeremy Corbyn spreken zich uit over prins Andrew

De kwestie kwam na een vraag over het Britse koningshuis in het algemeen, dat met alle ophef van het afgelopen jaar ook behoorlijk onder vuur ligt. Volgens Jeremy Corbyn, leider van de Britse Labour partij, is het Britse koningshuis wel aan verbetering toe, maar premier Boris Johnson zegt dat ’het instituut van de monarchie onaantastbaar is’. Op sociale media koppelen volgers zijn uitspraak aan de huidige controverse rond prins Andrew en vragen zich daarom af of hij daarmee wil zeggen dat de prins daarmee onaantastbaar is, ondanks zijn vermeende misbruik van minderjarige meisjes.

De koppeling wordt ten onrechte gelegd, want het is direct de volgende vraag in het politieke debat: is prins Andrew nog geschikt voor zijn functie? En hierop heeft Boris Johnson een ander antwoord. Eerst reageert echter Corbyn: „Voordat wij prins Andrew gaan bediscussiëren, zouden we het over de slachtoffers moeten hebben die er zijn door wat Epstein heeft gedaan.” Het levert hem applaus uit de zaal op. Hij vervolgt: „Ik denk dat er erg, erg serieuze vragen zijn die beantwoord móeten worden en niemand zou boven de wet moeten staan. Maar het belangrijkste zou de positie van de slachtoffers moeten zijn en het meest weerzinwekkende gedrag van Epstein en vele anderen.”

Ook Boris Johnson spreekt daarop zijn meeleven met de slachtoffers van Jeffrey Epstein uit. „En het recht moet zeker zijn beloop hebben.” Eerdere malen dat Johnson naar commentaar werd gevraagd op het spraakmakende tv-interview dat zaterdagavond op de Britse zender uitgezonden werd, ontweek hij de vraag en antwoordde hij niet betrokken te willen worden bij ’zaken die de koninklijke familie aangaan’.