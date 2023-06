Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik huil alleen als er niemand bij is’ Na dood vader: alweer nieuw verdriet voor De Bevers

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Ⓒ BrunoPress

Het leven lachte De Bevers de afgelopen tijd toe, vrijwel alles wat het stel aanraakte, veranderde in goud. Maar nu hangt de vlag er minder goed, halfstok, bij. Nadat afgelopen zaterdag op 86-jarige leeftijd de vader van John de Bever was overleden, kreeg nu ook zijn man Kees Stevens verdrietig familienieuws te horen. Bij zijn oma Miep is namelijk longkanker geconstateerd. Ze zou de ziekte al zo’n twee jaar onder de leden hebben, maar pas nu is het, rijkelijk laat, vastgesteld. Voor Kees kwam dit bericht als een donderslag bij heldere hemel. Hij heeft geen contact meer met zijn ouders en dus is Miep zo ongeveer de enige familie die hij nog heeft.