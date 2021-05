Waar ging het mis bij Ellen DeGeneres? ’Ze weet dat haar tijd voorbij is’

Ⓒ Getty Images

De geruchten gingen al een tijd rond, maar de kogel is nu definitief door de kerk: volgend jaar stopt Ellen DeGeneres na 19 seizoenen met haar talkshow The Ellen Show. Naar eigen zeggen heeft de presentatrice besloten te stoppen omdat ze zich niet meer uitgedaagd voelt. Toch lijken er ook andere factoren mee te spelen, want het gaat al enige tijd niet zo goed met de ooit zo gevierde talkshow. „De kijkcijfers zijn enorm gedaald. Dit seizoen zijn ze echt verschrikkelijk laag. Ellen weet dat haar tijd voorbij is”, vertelt een insider aan Daily Mail. Waar ging het mis?