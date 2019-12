’Documakers Surviving R. Kelly lieten flinke steken vallen’

Drea, die van 1996 tot 2009 getrouwd was met de zanger, was wel te zien in het eerste deel van de documentaire, dat vorig jaar uitkwam. Daarin beschuldigen verschillende vrouwen de muzikant van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen.

Zijn ex-vrouw verklaart tegenover onder meer People dat zij heeft geweigerd mee te werken aan een tweede seizoen van Surviving R. Kelly, omdat zij vindt dat de producenten flink wat steken hebben laten vallen in de nazorg voor de vermeende slachtoffers. Ook stelt ze dat zender Lifetime contact heeft opgenomen met haar drie kinderen en andere familieleden, nadat ze hen had gevraagd dat niet te doen.

Misleidend

Ook Lisa Van Allen, een van de andere vrouwen die in de docu aan het woord kwam over Kelly, reageerde woensdag boos op de trailer, waarin zij te zien is. „Lifetime heeft beelden van me opgenomen in de promo nadat ik vriendelijk had bedankt voor medewerking aan deel 2”, schrijft ze op Instagram. „Dit is misleidend voor de kijker en het maakt voor mij duidelijk dat ze alleen denken aan kijkcijfers en geen integriteit en loyaliteit hebben.”

Robert Kelly werd na het eerste deel van de documentaire opgepakt en moet komend jaar in vier verschillende zaken voor de rechter verschijnen.