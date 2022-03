’Lisa Bonet en Jason Momoa geven huwelijk tweede kans’

Het paar was twaalf jaar samen, waarvan vijf getrouwd en deelt twee kinderen, Lola (14) en Nakoa-Wolf (13). Uit Bonets eerste huwelijk met Lenny Kravitz heeft ze dochter Zoë (33). „Jason woont sinds twee weken weer thuis en het gaat heel goed met hem en Lisa. Ze zijn heel gelukkig en blij dat ze elkaar een nieuwe kans hebben gegeven om daarmee hun huwelijk te redden. Voor Jason is Lisa de enige vrouw van wie hij ooit echt gehouden heeft, dus hij wilde heel graag dat het goed kwam tussen hen. En na een poosje rust zag Lisa ook in dat ze bij elkaar horen”, aldus een bron.

„Ze realiseren zich dat ze zoveel tijd in elkaar geïnvesteerd hebben, en in elkaars verleden, dat het zonde is om dat weg te gooien. Jason is bijvoorbeeld heel close met Lisa’s dochter Zoë, maar heeft ook een goede band met Zoë’s vader Lenny Kravitz. Het was eigenlijk de perfecte ’moderne familie’. Elk huwelijk heeft ups en downs en ze zijn er beide van overtuigd dat de eventuele scheiding hun dieptepunt was, maar kijken nu alleen nog maar vooruit.”