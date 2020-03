Lionel Richie eert goede vriend Kenny Rogers

Lionel schreef in 1980 het nummer Lady voor Kenny. Sindsdien waren de twee zangers goede vrienden. „Ik heb een van mijn allerbeste vrienden verloren”, schrijft Lionel. „Zoveel plezier en zoveel avonturen zijn mooie herinneringen.” Hij steekt de familie van Kenny een hart onder de riem.

Kenny Rogers heeft altijd gezegd dat Lionel een grote invloed op zijn carrière heeft gehad. Over Lady zei de zanger dat het een keerpunt in zijn loopbaan was.

Don Henley

Ook Don Henley, zanger van de Eagles, regaeerde op het overlijden van Kenny. In een verklaring tegenover Billboard zegt de inmiddels 72-jarige Amerikaan dat zijn muzikale loopbaan sterk beïnvloed is door Kenny. Zo introduceerde de zanger hem bij de leden van de Eagles.

„Hij gaf me ook het advies om aardig te zijn tegen de mensen die je tegenkomt als je op weg ben om beroemd te worden, want je komt dezelfde mensen ook weer tegen als je roem tanende is”, herinnert Don zich.

Dolly Parton, met wie Kenny de hit Islands In The Stream opnam, had eerder al lovende woorden voor de overleden zanger.