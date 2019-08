Acteurs Laura Haddock en Sam Claflin uit elkaar

„Laura en ik hebben besloten uit elkaar te gaan”, schreef de acteur op Instagram. „We gaan met niets dan liefde, vriendschap en het diepste respect voor elkaar door in ons leven. We voeden ons gezin samen op. Hierna zullen we geen commentaar meer geven op de breuk. Bij voorbaat dank voor jullie steun en respect.”

Sam en Laura hebben elkaar volgens Page Six leren kennen toen ze in 2010 auditie deden voor de film My Week with Marilyn, met onder anderen Emma Watson. In 2013 gaven ze elkaar het jawoord. Het stel heeft twee kinderen, zoontje Pip (3) en dochter Margot (1).

De 33-jarige Laura speelde onder meer de rol van Vivian Wembley in Transformers: The Last Knight.