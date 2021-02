’Guus Sneeuwis’ en andere BN’ers hebben sneeuwpret

Guus Meeuwis laat in een video zien hoe hij in de sneeuw een afdruk van zijn gezicht maakt. „Guus Sneeuwis”, grapt hij op Instagram. Tussen de vele reacties kan ook zijn vriendin Manon Meijers er smakelijk om lachen.

Bas Smit zet zijn Canta in als kleine sneeuwmobiel om zijn kinderen met een sleetje voort te slepen. „Wat een feest”, schrijft de man van Nicolette van Dam.

Andy van der Meijde duikt in zijn boxershort de sneeuw in. Hij daagt anderen uit om hetzelfde te doen: „Retteketet sneeuwdek net uit bed. Wie durft?” Ook Giel Beelen toog in zijn boxershort naar buiten om in het koude goedje een sneeuwengel te maken.

Voor Frans Bauer is het veel te koud buiten. Die bekijkt het tafereel liever vanuit de woonkamer. „Ook hier in Fijnaart de hele straat mooi wit!! Ondertussen sneeuwt het vrolijk verder. De temperatuur is onder nul!! Brrrrrr.”