Rechter in zaak Britney Spears met de dood bedreigd

Linda (41) heeft 8 kinderen en is zwanger van de 9e: ’Ik gun hem zijn carrière’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we iedere week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Linda Kraan (41), ook wel bekend van het NPO-programma ’Een Huis Vol’. Ze vertelt ons zowel over de financiële als huishoude...